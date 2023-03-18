Український боксер на прізвисько Пітбуль переміг у бою за титул NABA
Український боксер Олег Довгун здолав нікарагуанця Хуана Сентено у поєдинку за пояс NABA
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 18 березня у Пітсбурзі (США) Довгун переміг Сентено та захисти титул чемпіона NABA (Північноамериканської боксерської асоціації) у другій найлегшій вазі (до 52 кг). Українець не віддав супернику жоден з десяти раундів - 100:90, 100:90, 100:90.
"Дякую моїй команді, ми близько до звання чемпіона світу. Також дякую за шалену підтримку, це було неймовірно! Я присвячую свою перемогу українському народу і всім хто допомагає нам перемогти! Дякую. Слава Україні!" - написав Довгун після бою.
28-річний українець на прізвисько Пітбуль виграв на професійному рингу всі 15 поєдинків.
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