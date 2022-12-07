Український боксер підписав контракт на чемпіонський бій на "Вемблі"
Український боксер Артем Далакян уклав угоду з костариканцем Девідом Хіменесом, проти якого 28 січня у Лондоні захищатиме титул чемпіона світу WBA в найлегшій вазі
Про це повідомляє Tribuna.com.
За словами президента Union Boxing Promotion Юрія Рубана, український боксер зустрінеться з костариканцем 28 січня на критій арені "Вемблі", яка вміщує 12,5 тис. глядачів та розташована поруч із легендарним футбольним стадіоном.
Далакян та Хіменес вийдуть на ринг в рамках шоу промоутерської компанії Френка Воррена Queensbery Promotions, яка співпрацює з чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі.
Бій між чемпіоном світу в найлегшій вазі (до 50,9 кг) Артемом Далакяном та Девідом Хіменесом було призначено на 31 серпня 2022 року, але українець та костариканець не змогли домовитися про місце зустрічі.
Загалом 35-річний Далакян здобув 21 перемогу та не зазнав жодної поразки. Він володіє титулом WBA з 2018 року. У 30-річного Хіменеса 12 перемог та також немає поразок.
- 21 листопада стало відомо, що Артем Далакян захищатиме титул чемпіона світу WBA в найлегшій вазі у бою проти Девіда Хіменеса у січні 2023 року.
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