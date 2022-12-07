Про це повідомляє Tribuna.com.

За словами президента Union Boxing Promotion Юрія Рубана, український боксер зустрінеться з костариканцем 28 січня на критій арені "Вемблі", яка вміщує 12,5 тис. глядачів та розташована поруч із легендарним футбольним стадіоном.

Далакян та Хіменес вийдуть на ринг в рамках шоу промоутерської компанії Френка Воррена Queensbery Promotions, яка співпрацює з чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі.

Бій між чемпіоном світу в найлегшій вазі (до 50,9 кг) Артемом Далакяном та Девідом Хіменесом було призначено на 31 серпня 2022 року, але українець та костариканець не змогли домовитися про місце зустрічі.

Загалом 35-річний Далакян здобув 21 перемогу та не зазнав жодної поразки. Він володіє титулом WBA з 2018 року. У 30-річного Хіменеса 12 перемог та також немає поразок.

21 листопада стало відомо, що Артем Далакян захищатиме титул чемпіона світу WBA в найлегшій вазі у бою проти Девіда Хіменеса у січні 2023 року.

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