Про це повідомляє BoxingScene.

За словами віцепрезидента промоутерської компанії Union Boxing Дмитра Єлисеєва, бій відбудеться у січні 2023 року в Європі.

"Досягнуто попередньої домовленості про бій, який повинен відбутися наприкінці січня в Європі. Наразі ми працюємо над остаточною угодою", - сказав Єлисеєв.

Домовленість між чемпіоном світу в найлегшій вазі (до 50,9 кг) Артемом Далакяном та Девідом Хіменесом дозволила боксерам уникнути торгів за право провести поєдинок.

Бій було призначено на 31 серпня 2022 року, але українець та костариканець не змогли домовитися про місце зустрічі.

Загалом 35-річний Далакян здобув 21 перемогу та не зазнав жодної поразки. Він володіє титулм WBA з 2018 року. У 30-річного Хіменеса 12 перемог та також немає поразок.

2 серпня WBA зобов'язала Артем Далакяна провести бій проти Девіда Хіменеса.

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