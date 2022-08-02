Про це повідомляє Fightnews.

WBA дала Далакяну та Хіменесу 30 днів для переговорів про поєдинок. Якщо боксери не домовляться про організацію бою, буде оголошено торги за право його провести.

За правилами WBA чемпіон повинен захищати титул проти офіційного претендента кожні дев'ять місяців. Далакян провів свій останній обов’язковий захист 20 листопада 2021 року та нокаутував панамця Луїса Консепсьона.

Загалом 34-річний українець, який виступає у найлегшій вазі (до 50,9 кг), здобув 21 перемогу та не зазнав жодної поразки. У 30-річного Хіменеса 12 перемог та також немає поразок.

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