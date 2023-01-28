Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 28 січня у Монтебелло (США), Богачук домінував впродовж усього поєдинку та примусив рефері наприкінці шостого раунду зупинити побиття Галлімора та зафіксувати перемогу українця технічним нокаутом.

Сергій Богачук захисти титул Всесвітньої боксерської ради WBC Continental Americas в першій середній вазі (до 69,9 кг). Українець здобув усі свої 22 перемоги нокаутом. Також він зазнав однієї поразки.

28 січня український боксер Артем Далакян проведе бій проти костариканця Девіда Хіменеса.

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