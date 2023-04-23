Український боксер здобув дострокову перемогу в андеркарді головного бою весни
Українець Федір Черкашин нокаутував мексиканця Еліаса Еспадаса в андеркарді поєдинку між американцями Джервонтою Девісом та Раяном Гарсією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 23 квітня у Лас-Вегасі (США) Федір Черкашин, який виступає у середні вазі (до 72,6 кг) переміг Еліаса Еспадаса технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Для українця ця перемога стала 22-ю в кар'єрі, у нього немає жодної поразки.
Черкашин відбоксував у андеркарді бою, в якому Девіс нокаутував Гарсію та захистив титул "регулярного" чемпіона за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в легкій вазі (до 61,2 кг). Зустріч двох американців назвали головним поєдинком весни у світовому боксі.
- 23 квітня Джервонта Девіс нокаутував Раяна Гарсію та захистив титул "регулярного" чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA.
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