Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 23 квітня у Лас-Вегасі (США) Федір Черкашин, який виступає у середні вазі (до 72,6 кг) переміг Еліаса Еспадаса технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Для українця ця перемога стала 22-ю в кар'єрі, у нього немає жодної поразки.

Черкашин відбоксував у андеркарді бою, в якому Девіс нокаутував Гарсію та захистив титул "регулярного" чемпіона за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в легкій вазі (до 61,2 кг). Зустріч двох американців назвали головним поєдинком весни у світовому боксі.