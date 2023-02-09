Український чемпіон розповів, чому вирішив повернутися на ринг після тривалої перерви
Ексчемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик заявив, що вирішив відновити кар'єру, оскільки скучив за боксом
Про це повідомляє WBC-Ukraine в Instagram.
"Я підтримував себе у формі, відвідував зал та спарингував час від часу та зрозумів, що я став знову "голодним". Чому б не спробувати повернутись? Побачимо що з цього вийде. Я вмотивований та готовий іти в бій", - сказав Гвоздик.
Він додав, що відновити кар'єру його також мотивувала війна в Україні.
"Я вважаю, що підняти український прапор в будь-якому куточку світу є, безумовно, додатковою мотивацією для мого народу. В ці важкі часи - це одна із вагомих причин мого рішення повернутись", - наголосив Гвоздик.
Гвоздик вийде на ринг 11 лютого в американському місті Помона. Суперником українця стане аргентинець Хорхе Міранда, який провів 80 поєдинків та зазнав 21 поразки.
35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,2 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.
Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги та зазнав 1 поразки.
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25 грудня 2022 року Олександр Гвоздик підтвердив, що відновить кар'єру та проведе перший за три роки бій.
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