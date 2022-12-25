Український чемпіон оголосив про повернення на ринг після тривалої перерви
Український боксер Олександр Гвоздик підтвердив, що відновить кар'єру та проведе перший за три роки бій у січні 2023 року
Про це Гвоздик заявив у етері Шипшина Шоу в YouTube.
"Я повертаюся, я підтверджую це. Готуюсь на січень зараз, є ще варіанти у березні. Але я не підписав контракт. Вже ці дати переносились тричі. Зараз готуюсь на січень. Опозиція не буде чемпіонською, топовою. Опозиція буде якась, щоб повернутися. Опозиція буде така, яку я повинен проходити легко для того, щоб якось повернути ті відчуття, які в мене повинні бути в ринзі", - розповів Гвоздик.
Він додав, що після цього у березні має зустрітися з більш серйозним суперником.
"Потім, може, більш серйозне щось буде у березні. Але повторюю, я не хочу когось обнадіювати, що це буде сто відсотків. Тому що мені вже давали три дати, і всі три зірвалися. Тому коли я підпишу контракт, першим ділом я виставлю пост з постером на мій бій-повернення", - пообіцяв Гвоздик.
35-річний Олександр Гвоздик володів титулом чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,2 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у 2018-2019 роках. У жовтні 2019 року програв росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Влітку 2020 року українець оголосив про завершення кар'єри.
Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012. На професійному ринзі він провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги та зазнав 1 поразки.
- У квітні 2022 року Олександр Гвоздик погодився стати спаринг-партнером мексиканця Сауля Альвареса.
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