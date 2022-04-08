Українець Гвоздик відновив кар'єру задля допомоги найкращому боксеру світу в підготовці до бою з росіянином

Про це повідомляє Boxingnews 24.



Олександр Гвоздик приєднався до тренувального табору Сауля Альвареса і проводитиме спаринги з зірковим мексиканцем. Українець допоможе "Канело" в підготовці до бою з Дмитром Біволом, який пройде 7 травня.



Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.

Бівол володіє титулом WBA Super.



Гвоздик оголосив про завершення кар'єри після поразки від Артура Бетербієва з Росії у 2019 році.

27 січня стало відомо, що Сауль Альварес отримав пропозицію провести третій поєдинок проти Геннадія Головкіна.

10 лютого повідомлялось, що третій бій між Альваресом та Головкіним може відбутися 17 вересня.

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