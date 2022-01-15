Український ексфутболіст "Ювентуса" назвав причину провалу Шевченка у "Дженоа"

Про це повідомляє Championat.com.

За його словами, причиною провалу Шевченка та звільнення з посади головного тренера "Дженоа", стала відсутність клубного досвіду.

"У Андрія Шевченка мало тренерського досвіду. Напевно, немає розуміння, як тренувати клубну команду. До призначення в "Дженоа" він працював лише зі збірною — це трохи інше. Робота із національною командою відрізняється", - сказав Заваров.

Він додав, що Шевченку слід розвивати свою кар'єру поступово.

"Зідан взагалі починав із дітей у "Реалі", а лише потім став головним. Поки Шевченко не має тренерського та життєвого досвіду — без цього важко працювати. Треба пройти всі щаблі тренерства: від дитячого тренера, дублерів і так далі. Дай Боже, щоб у нього все вийшло", - побажав Заваров, який виступав за "Ювентус" у 1988 - 1990 роках.

Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.

Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла проти "Мілану" в Кубку Італії, де основний час гри завершився внічию 1:1, але в овертаймі "россонері" забили два м'ячі і пройшли далі.

З 2016 до 2021 року Андрій Шевченко тренував збірну України та вивів її до чвертьфіналу Євро-2020.