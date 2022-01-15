Український ексфутболіст "Ювентуса" назвав причину провалу Шевченка у "Дженоа"
Колишній футболіст "Ювентуса" Олександр Заваров заявив, що Андрій Шевченко зазнав невдачі у "Дженоа" через відсутність досвіду роботи на клубному рівні
Про це повідомляє Championat.com.
За його словами, причиною провалу Шевченка та звільнення з посади головного тренера "Дженоа", стала відсутність клубного досвіду.
"У Андрія Шевченка мало тренерського досвіду. Напевно, немає розуміння, як тренувати клубну команду. До призначення в "Дженоа" він працював лише зі збірною — це трохи інше. Робота із національною командою відрізняється", - сказав Заваров.
Він додав, що Шевченку слід розвивати свою кар'єру поступово.
"Зідан взагалі починав із дітей у "Реалі", а лише потім став головним. Поки Шевченко не має тренерського та життєвого досвіду — без цього важко працювати. Треба пройти всі щаблі тренерства: від дитячого тренера, дублерів і так далі. Дай Боже, щоб у нього все вийшло", - побажав Заваров, який виступав за "Ювентус" у 1988 - 1990 роках.
Андрій Шевченко очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під керівництвом українця команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції.
Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла проти "Мілану" в Кубку Італії, де основний час гри завершився внічию 1:1, але в овертаймі "россонері" забили два м'ячі і пройшли далі.
З 2016 до 2021 року Андрій Шевченко тренував збірну України та вивів її до чвертьфіналу Євро-2020.
- Нагадаємо, 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.86
Купівля 27.86Продаж 28.15
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе