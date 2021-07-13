Український футболіст Чигринський, який грав у "Барселоні", знайшов собі нову команду
Колишній захисник іспанської "Барселони" Дмитро Чигринський може продовжити кар'єру в польському клубі "Термаліка"
Про це повідомляє польське видання Мeczyki.
За інформацією джерела, зараз ведуться переговори стосовно можливого переходу футболіста. Тренером "Термаліки" є Маріуш Левандовські, який грав з Дмитром Чигринським у "Шахтарі".
За підсумками минулого сезону, "Термаліка" кваліфікувався до вищого дивізіону Польщі. Клуб представляє село Нецеча з Малопольського воєводства.
АЕК і Чигринський вирішили не продовжувати контракт. Центрбек виступав за грецький клуб з літа 2016 року. Разом з АЕКом Чигринський став чемпіоном Греції в 2018 році. Загалом провів за грецький клуб 126 матчів, забив 5 м'ячів і віддав 2 асисти.
У 2009-2010 роках український захисник виступав за "Барселону". Також 34-річний Чигринський відомий грою за "Шахтар" і "Дніпро"
- 15 травня повідомлялося, що АЕК спробує зберегти в команді Дмитра Чигринського.
- 15 червня український захисник Дмитро Чигринський покинув грецький АЕК.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 32.08Продаж 32.47
- Актуальне
- Важливе