Український футболіст Чигринський, який грав у "Барселоні", знайшов собі нову команду

Про це повідомляє польське видання Мeczyki.



За інформацією джерела, зараз ведуться переговори стосовно можливого переходу футболіста. Тренером "Термаліки" є Маріуш Левандовські, який грав з Дмитром Чигринським у "Шахтарі".



За підсумками минулого сезону, "Термаліка" кваліфікувався до вищого дивізіону Польщі. Клуб представляє село Нецеча з Малопольського воєводства.

АЕК і Чигринський вирішили не продовжувати контракт. Центрбек виступав за грецький клуб з літа 2016 року. Разом з АЕКом Чигринський став чемпіоном Греції в 2018 році. Загалом провів за грецький клуб 126 матчів, забив 5 м'ячів і віддав 2 асисти.