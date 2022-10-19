Український футболіст італійського клубу вибув до кінця року через травму
Український півзахисник італійської "Спеції" Віктор Коваленко через травму повернеться на поле лише у 2023 році
Про це повідомляє Il Secolo XIX.
Минулого тижня Коваленко пошкодив м’яз стегна на одному з тренувань. На відновлення йому знадобиться два місяці. Це означає, що він повернеться на поле лише після паузи в серії A на чемпіонат світу, який відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.
26-річний Віктор Коваленко у нинішньому сезоні зіграв за "Спецію" 7 матчів. На його рахунку 32 гри за збірну України.
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