Про це повідомляє Il Secolo XIX.

Минулого тижня Коваленко пошкодив м’яз стегна на одному з тренувань. На відновлення йому знадобиться два місяці. Це означає, що він повернеться на поле лише після паузи в серії A на чемпіонат світу, який відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

26-річний Віктор Коваленко у нинішньому сезоні зіграв за "Спецію" 7 матчів. На його рахунку 32 гри за збірну України.

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