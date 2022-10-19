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Український футболіст італійського клубу вибув до кінця року через травму

19 жовтня, 2022 середа
13:27
Спорт Віктор Коваленко

Український півзахисник італійської "Спеції" Віктор Коваленко через травму повернеться на поле лише у 2023 році

Про це повідомляє Il Secolo XIX

Минулого тижня Коваленко пошкодив м’яз стегна на одному з тренувань. На відновлення йому знадобиться два місяці. Це означає, що він повернеться на поле лише після паузи в серії A на чемпіонат світу, який відбуватиметься з 20 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.  

26-річний Віктор Коваленко у нинішньому сезоні зіграв за "Спецію" 7 матчів. На його рахунку 32 гри за збірну України. 

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футбол
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