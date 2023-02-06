Український футболіст Малиновський забив перший гол за "Марсель"
Українець Руслан Малиновський забив перший гол за "Марсель" у матчі чемпіонату Франції проти "Ніцци"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Малиновський розпочав гру проти "Ніцци" у запасі та вийшов на заміну одразу по перерві. Українець забив на 60-й хвилині гол, який став для нього дебютним за французький клуб. Це не врятувало "Марсель" від поразки 1:3.
Після неї команда із 46 очками залишилася на другому місці. Від лідера - ПСЖ - марсельці відстають на 8 пунктів. "Ніцца" має 34 бали та йде восьмою.
Руслан Малиновський після переходу з італійської "Аталанти" зіграв за "Марсель" 6 матчів та забив 1 гол.
Чемпіонат Франції
22-й тур
5 лютого
"Марсель" - "Ніцца" 1:3
Голи: Малиновський, 60 - Діоп, 38, Лаборд, 44, Браїмі, 85
- 1 лютого у 21-му турі чемпіонату Франції "Марсель" здобув перемогу над "Нантом" та вийшов на друге місце.
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