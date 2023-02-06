Про це повідомляє Еспресо.TV.

Малиновський розпочав гру проти "Ніцци" у запасі та вийшов на заміну одразу по перерві. Українець забив на 60-й хвилині гол, який став для нього дебютним за французький клуб. Це не врятувало "Марсель" від поразки 1:3.

Після неї команда із 46 очками залишилася на другому місці. Від лідера - ПСЖ - марсельці відстають на 8 пунктів. "Ніцца" має 34 бали та йде восьмою.

Руслан Малиновський після переходу з італійської "Аталанти" зіграв за "Марсель" 6 матчів та забив 1 гол.

Чемпіонат Франції

22-й тур

5 лютого

"Марсель" - "Ніцца" 1:3

Голи: Малиновський, 60 - Діоп, 38, Лаборд, 44, Браїмі, 85