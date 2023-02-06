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Український футболіст Малиновський забив перший гол за "Марсель"

6 лютого, 2023 понедiлок
12:44
Спорт Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції

Українець Руслан Малиновський забив перший гол за "Марсель" у матчі чемпіонату Франції проти "Ніцци"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Малиновський розпочав гру проти "Ніцци" у запасі та вийшов на заміну одразу по перерві. Українець забив на 60-й хвилині гол, який став для нього дебютним за французький клуб. Це не врятувало "Марсель" від поразки 1:3. 

Після неї команда із 46 очками залишилася на другому місці. Від лідера - ПСЖ - марсельці відстають на 8 пунктів. "Ніцца" має 34 бали та йде восьмою. 

Руслан Малиновський після переходу з італійської "Аталанти" зіграв за "Марсель" 6 матчів та забив 1 гол. 

Чемпіонат Франції

22-й тур

5 лютого

"Марсель" - "Ніцца" 1:3

Голи: Малиновський, 60 - Діоп, 38, Лаборд, 44, Браїмі, 85

футбол
Руслан Малиновський
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