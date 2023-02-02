Малиновський допоміг "Марселю" перемогти "Нант" і вийти на друге місце Ліги 1
У 21-му турі чемпіонату Франції з футболу "Марсель" Руслана Малиновського здобув перемогу над "Нантом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Марселя" з рахунком 2:0. Автоголом відзначився захисник "Нанта" Жоау Віктор, ще один гол на останніх секундах забив Аззедін Унахі.
Українець Руслан Малиновський вийшов на поле у стартовому складі і зіграв 57 хвилин. У першому таймі півзахисник отримав жовту картку.
"Марсель" у турнірній таблиці піднявся на другу позицію. Вони відстають від ПСЖ на 5 балів.
Ліга 1
21-й тур
1 лютого
"Нант" - "Марсель" 0:2
Голи: Ж. Віктор, 57 (авт.), Унахі, 90+2
- 28 січня у 20-му турі чемпіонату Франції з футболу "Марсель" зіграв внічию проти "Монако".
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