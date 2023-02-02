Малиновський допоміг "Марселю" перемогти "Нант" і вийти на друге місце Ліги 1

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Марселя" з рахунком 2:0. Автоголом відзначився захисник "Нанта" Жоау Віктор, ще один гол на останніх секундах забив Аззедін Унахі.

Українець Руслан Малиновський вийшов на поле у стартовому складі і зіграв 57 хвилин. У першому таймі півзахисник отримав жовту картку.

"Марсель" у турнірній таблиці піднявся на другу позицію. Вони відстають від ПСЖ на 5 балів.

Ліга 1

21-й тур

1 лютого

"Нант" - "Марсель" 0:2

Голи: Ж. Віктор, 57 (авт.), Унахі, 90+2

28 січня у 20-му турі чемпіонату Франції з футболу "Марсель" зіграв внічию проти "Монако".

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