Малиновський допоміг "Марселю" зіграти внічию з "Монако"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 1:1. У першому таймі автогол Верету вивів "Монако" вперед, а у другій половині зустрічі за "Марсель" забив Алексіс Санчез.

Українець Руслан Малиновський зіграв за "Марсель" 86 хвилин.

У турнірній таблиці "Марсель" з 43 очками - третій. "Монако" - четвертий - 38 балів.

Ліга 1

20-й тур

28 січня

"Марсель" - "Монако" 1:1

Голи: Санчез, 47 - Верету, 17 (авт.)

28 січня у 19-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" поступилась "Барселоні".

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