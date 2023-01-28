Малиновський допоміг "Марселю" зіграти внічию з "Монако"
У 20-му турі чемпіонату Франції з футболу "Марсель" зіграв внічию проти "Монако"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 1:1. У першому таймі автогол Верету вивів "Монако" вперед, а у другій половині зустрічі за "Марсель" забив Алексіс Санчез.
Українець Руслан Малиновський зіграв за "Марсель" 86 хвилин.
У турнірній таблиці "Марсель" з 43 очками - третій. "Монако" - четвертий - 38 балів.
Ліга 1
20-й тур
28 січня
"Марсель" - "Монако" 1:1
Голи: Санчез, 47 - Верету, 17 (авт.)
- 28 січня у 19-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" поступилась "Барселоні".
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