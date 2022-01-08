Український футболіст Миколенко дебютує за "Евертон"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні Миколенко вийде в складі "Евертона" з перших хвилин гри 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Халл Сіті". Ця гра стане дебютною для українця за ліверпульський клуб.

Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.

22-річний лівий захисник є вихованцем"Динамо", він зіграв за київську команду 132 матчі, забив 7 голів і віддав 20 результативних передач.

На рахунку Миколенка 21 матч за збірну України.



Нагадаємо, 1 січня було оголошено про перехід Віталія Миколенка із "Динамо" до "Евертона".

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