Український футболіст Миколенко дебютує за "Евертон"
Український захисник Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад "Евертона" на матч Кубка Англії проти "Халл Сіті"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні Миколенко вийде в складі "Евертона" з перших хвилин гри 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Халл Сіті". Ця гра стане дебютною для українця за ліверпульський клуб.
Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.
22-річний лівий захисник є вихованцем"Динамо", він зіграв за київську команду 132 матчі, забив 7 голів і віддав 20 результативних передач.
На рахунку Миколенка 21 матч за збірну України.
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Нагадаємо, 1 січня було оголошено про перехід Віталія Миколенка із "Динамо" до "Евертона".
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