Миколенко прокоментував перехід з "Динамо" до "Евертона"

Про це повідомляє "Евертон" у twitter.

Захисник збірної України підписав з клубом з Ліверпуля контракт до 2026 року.

Сума трансферу не розголошується. За неофіційною інформацією англійці заплатили киянам за футболіста 21 млн євро.

Миколенко назвав перехід до "Евертона" великим і важливим кроком у житті.

"Я завжди мріяв грати у Прем'єр-лізі. Англія – місце, де народився футбол, і я думаю, що це дуже добре підійде моїй грі. Мені 22 роки, але юнаком я себе не відчуваю. У мене є досвід гри на європейському рівні, і сподіваюся, що я продовжу ставати краще як футболіст", - сказав Миколенко.

22-річний лівий захисник є вихованцем"Динамо", він зіграв за київську команду 132 матчі, забив 7 голів і віддав 20 результативних передач.

На рахунку Миколенка 21 матч за збірну України з футболу.

"Евертон" наразі займає в чемпіонаті Англії 15-те місце. Наступний матч команда Рафаеля Бенітеса зіграє 2 січня проти "Брайтона".



26 грудня 2021 року стало відомо, що Миколенко після переходу з "Динамо" до "Евертону" зароблятиме 3,5 млн євро на рік.

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