Стало відомо, скільки український футболіст Миколенко зароблятиме в англійському клубі

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Зазначається, що це набагато більше, ніж футболіст отримував у Києві, де йому платили 525 тис. євро на рік.

Джерело стверджує, що зарплата українця у Ліверпулі може зрости з 3,5 млн євро за сезон, якщо він стане гравцем основного складу.

Очікується, що Віталій Миколенко підпише з "Евертоном" п'ятирічний контракт, а "Динамо" отримає за нього 21-23 млн євро.

22-річний лівий захисник є вихованцем київського клубу та зіграв за нього 132 матчі, забив 7 голів і віддав 20 результативних передач.

На рахунку Миколенка 21 матч за збірну України з футболу.