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Стало відомо, скільки український футболіст Миколенко зароблятиме в англійському клубі

26 грудня, 2021 неділя
16:20
Спорт Віталій Миколенко (на передньому плані)

Захисник збірної України Віталій Миколенко після переходу з "Динамо" до англійського "Евертону" зароблятиме 3,5 млн євро на рік

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.  

Зазначається, що це набагато більше, ніж футболіст отримував у Києві, де йому платили 525 тис. євро на рік. 

Джерело стверджує, що зарплата українця у Ліверпулі може зрости з 3,5 млн євро за сезон, якщо він стане гравцем основного складу. 

Очікується, що Віталій Миколенко підпише з "Евертоном" п'ятирічний контракт, а "Динамо" отримає за нього 21-23 млн євро. 

22-річний лівий захисник є вихованцем київського клубу та зіграв за нього 132 матчі, забив 7 голів і віддав 20 результативних передач. 

На рахунку Миколенка 21 матч за збірну України з футболу.

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футбол
Динамо
трансфери
Евертон
Віталій Миколенко
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