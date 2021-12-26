Стало відомо, скільки український футболіст Миколенко зароблятиме в англійському клубі
Захисник збірної України Віталій Миколенко після переходу з "Динамо" до англійського "Евертону" зароблятиме 3,5 млн євро на рік
Про це повідомляє Динамо Київ Inside.
Зазначається, що це набагато більше, ніж футболіст отримував у Києві, де йому платили 525 тис. євро на рік.
Джерело стверджує, що зарплата українця у Ліверпулі може зрости з 3,5 млн євро за сезон, якщо він стане гравцем основного складу.
Очікується, що Віталій Миколенко підпише з "Евертоном" п'ятирічний контракт, а "Динамо" отримає за нього 21-23 млн євро.
22-річний лівий захисник є вихованцем київського клубу та зіграв за нього 132 матчі, забив 7 голів і віддав 20 результативних передач.
На рахунку Миколенка 21 матч за збірну України з футболу.
- Нагадаємо, 22 грудня головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підтвердив, що Віталій Миколенко стане гравцем "Евертона".
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