Про це повідомляє Relevo.

За даними іспанського видання, українець відмовився взимку переходити до "Аяксу", а також відхилив пропозиції, які йому надійшли від клубів з Англії та Німеччини.

Зазначається, що команда з Амстердаму розглядала перехід Луніна серед пріоритетних у зимове трансферне вікно, але, отримавши відмову, уклала контракт з голкіпером іспанського "Вільярреалу" Херонімо Рульї.

"Аякс" не залишив ідеї купити українця та намагатиметься домовитися з ним та "Реалом" влітку 2023 року, коли до завершення угоди воротаря з мадридцями залишиться один сезон.

У нинішньому сезоні 23-річний українець відіграв за "Реал" 7 матчів та двічі залишив свої ворота недоторканими.

4 січня Андрій Лунін заявив, що страждає три роки без ігрової практики в "Реалі", аби здобути місце основного воротаря мадридського клубу.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb