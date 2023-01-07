Український голкіпер Лунін відмовився залишати "Реал" заради іншого топклубу
Український футболіст Андрій Лунін відмовився переходити з іспанського "Реалу" до нідерландського "Аяксу"
Про це повідомляє Relevo.
За даними іспанського видання, українець відмовився взимку переходити до "Аяксу", а також відхилив пропозиції, які йому надійшли від клубів з Англії та Німеччини.
Зазначається, що команда з Амстердаму розглядала перехід Луніна серед пріоритетних у зимове трансферне вікно, але, отримавши відмову, уклала контракт з голкіпером іспанського "Вільярреалу" Херонімо Рульї.
"Аякс" не залишив ідеї купити українця та намагатиметься домовитися з ним та "Реалом" влітку 2023 року, коли до завершення угоди воротаря з мадридцями залишиться один сезон.
У нинішньому сезоні 23-річний українець відіграв за "Реал" 7 матчів та двічі залишив свої ворота недоторканими.
- 4 січня Андрій Лунін заявив, що страждає три роки без ігрової практики в "Реалі", аби здобути місце основного воротаря мадридського клубу.
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