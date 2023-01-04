Український голкіпер Лунін зізнався, що страждає в "Реалі"
Андрій Лунін заявив, що страждає три роки без ігрової практики в "Реалі", аби здобути місце основного воротаря мадридського клубу
Про це повідомляє Relevo.
Після матчу 1/16 фіналу Кубка Іспанії, в якому Лунін допоміг "Реалу" перемогти "Касереньйо" 1:0, українець заявив, що й надалі має намір боротися за місце у воротах мадридців.
"Я тут уже три роки. Увесь цей час я страждаю, працюю та чекаю, користуюся тими матчами, які отримую. Я роблю це не для того, щоб піти. Я прагну залишитися. Будь-який футболіст скаже вам, що хоче грати постійно. Я готовий та виконую свою роботу, а тренер ухвалює рішення", - сказав Лунін.
У нинішньому сезоні 23-річний українець відіграв за "Реал" 7 матчів та двічі залишив свої ворота недоторканими. Його контракт з іспанським клубом розрахований до літа 2024 року.
- 3 січня у 1/16 фіналу Кубка Іспанії Андрій Лунін зіграв за "Реал" у переможному матчі проти "Касереньйо".
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