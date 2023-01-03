Лунін відстояв "на нуль" матч за "Реал" у Кубку Іспанії
В 1/16 фіналу Кубка Іспанії з футболу мадридський "Реал" переміг "Касереньйо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч 1/16 фіналу КІ закінчився перемогою "Реала" з рахунком 1:0. Гол у ворота "Касереньйо" на 69-й хвилині забив Родріго.
Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі. Для 23-річного воротаря це 7 матч у цьому сезоні за "Реал". На його рахунку 2 зустрічі без пропущених голів.
Кубок Іспанії
1/16 фіналу
3 січня
"Касереньйо" - "Реал" 0:1
Гол: Родріго, 69
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16 жовтня у 9-му турі чемпіонату Іспанії з футболу Андрій Лунін зіграв за "Реал" у переможному матчі проти "Барселони".
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