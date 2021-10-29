Український клуб достроково вийшов в еліт-раунд футзальної Ліги чемпіонів
Івано-Франківський "Ураган" обіграв косовський "Лічені" у другому турі основного раунду футзальної Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Урагана" з рахунком 7:1. Цей результат допоміг українцям достроково вийти в еліт-раунд Ліги чемпіонів.
31 жовтня "Ураган" проведе поєдинок проти румунського клубу "Юнайтед Галац". Ця зустріч вже не має турнірного значення. Українці забезпечили собі першу позицію, а румуни в будь-якому разі будуть останніми.
У 1-му турі франківці обіграли азербайджанський "Араз" з рахунком 2:1. Після двох перемог "Ураган" гарантував собі місце в еліт-раунді ЛЧ.
В елітному раунді візьмуть участь 12 клубів, які пройшли попередні етапи, а також чемпіон минулого року і представники трьох країн з найвищим коефіцієнтом УЄФА.
16 команд поділять на чотири групи. Матчі в кожній із груп проводитумуться на полі одного з чотирьох учасників квартету. Переможець кожної групи вийде у "фінал чотирьох", де визначить переможця Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
Група 6. 2-й тур
29 жовтня
"Ураган" (Україна) - "Лічені" (Косово) 7:1 (4:0 - перший тайм)
- Нагадаємо, 15 квітня збірна України з футзалу пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи-2022.
- 19 жовтня УЄФА розвів збірні України та Росії з футзалу по різних групах після того, як жереб звів їх у одному квартеті у фінальній частині чемпіонату Європи-2022.
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