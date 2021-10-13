Український клуб несподівано програв німцям у баскетбольній Лізі чемпіонів
Український "Прометей" програв німецькому "Різен Людвігсбург" у 2-му турі баскетбольної Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив у Києві. У кожній чверті "Прометей" був слабшим і в підсумку відстав від суперника на 22 бали. Найрезультативнішим гравцем у складі "Прометея" став американець Ді Джей Кеннеді, який набрав 18 очок.
Для "Прометея" це вже друга поразка на груповому етапі Ліги чемпіонів ФІБА. Суперниками "Прометея" є іспанський "Тенеріфе", італійський "Сассарі" і німецький "Людвігсбург".
У 3-му турі 27 жовтня "Прометей" на виїзді зіграє проти "Сассарі".
Ліга чемпіонів
2-й тур
13 жовтня
"Прометей" - "Людвігсбург" - 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18)
- 18 вересня український баскетбольний клуб "Прометей" здолав російську "Парму" та вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе