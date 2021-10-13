Український клуб несподівано програв німцям у баскетбольній Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч проходив у Києві. У кожній чверті "Прометей" був слабшим і в підсумку відстав від суперника на 22 бали. Найрезультативнішим гравцем у складі "Прометея" став американець Ді Джей Кеннеді, який набрав 18 очок.



Для "Прометея" це вже друга поразка на груповому етапі Ліги чемпіонів ФІБА. Суперниками "Прометея" є іспанський "Тенеріфе", італійський "Сассарі" і німецький "Людвігсбург".



У 3-му турі 27 жовтня "Прометей" на виїзді зіграє проти "Сассарі".



Ліга чемпіонів



2-й тур



13 жовтня



"Прометей" - "Людвігсбург" - 64:86 (17:20, 16:21, 18:27, 13:18)

18 вересня український баскетбольний клуб "Прометей" здолав російську "Парму" та вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів.

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