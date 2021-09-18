Українці перемогли росіян у битві за путівку в баскетбольну Лігу чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні у Софії (Болгарія) у фіналі кваліфікації ЛЧ "Прометей" зі Слобожанського Дніпропетровської області переміг російську "Парму" з Пермі - 67:65.

Найрезультативнішим гравцем у складі "Прометея" став американець Д'Анджело Гаррісон, який набрав 20 очок.

Раніше чемпіони України перемогли у відборі Ліги чемпіонів болгарський "Левськи" 96:56 та чеську "Опаву" - 100:78.

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