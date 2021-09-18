Українці перемогли росіян у битві за путівку в баскетбольну Лігу чемпіонів
Український баскетбольний клуб "Прометей" здолав російську "Парму" та вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні у Софії (Болгарія) у фіналі кваліфікації ЛЧ "Прометей" зі Слобожанського Дніпропетровської області переміг російську "Парму" з Пермі - 67:65.
Найрезультативнішим гравцем у складі "Прометея" став американець Д'Анджело Гаррісон, який набрав 20 очок.
Раніше чемпіони України перемогли у відборі Ліги чемпіонів болгарський "Левськи" 96:56 та чеську "Опаву" - 100:78.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.19Продаж 31.58
- Актуальне
- Важливе