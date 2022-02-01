Український політв'язень Сінченко оголосив голодування в СІЗО окупованого Донецька

Про це мати Григорія Тетяна Гулевська повідомила Укрінформу.



За її словами, причина такого вчинку Григорія невідома. Окупанти, які тримають українця "на підвалі", рідним нічого не пояснюють.



Довідка: У 2016 році Григорій Сінченко приїхав у Донецьк, щоб відновити документи з інвалідності, оскільки з дитинства має захворювання хребта, і 2 грудня був затриманий невідомими озброєними людьми за звинуваченням у роботі на користь України. У донецькому СІЗО він зазнав тортур.



Григорія Сінченка звільнили під час великого обміну в грудні 2017 року. У жовтні 2019 року він влаштував акцію проти тортур - підірвав станцію стільникового оператора "Фенікс". Чоловік виклав відео в YouTube з підписом: "Це зроблено з метою привернути увагу до нелюдських тортур у підвалах МДБ. Народ Донбасу має вийти на акцію протесту проти тортур чи фашистська республіка залишиться без зв'язку".



Українця затримали "співробітники МДБ Донецька" та вдруге помістили за ґрати. Наприкінці 2020 року Григорій Сінченко втік звідти, але за місяць його затримали втретє.

Нагадаємо, 30 грудня 2021 омбудсман Людмила Денісова заявила, що українець Григорій Сінченко, який утретє перебуває в полоні російських найманців на окупованому Донбасі, намагався покінчити життя самогубством.