Український рекордсмен Ємельянов здобув золото на Паралімпіаді-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На дистанції 200 м. Сергій Ємельянов показав результат 40,355 с. Він випередив Леоніда Крилова з ПКР та Робірта Олівера з Великобританії.



На Паралімпіаді-2016 Ємельянов також вигравав золото в цій дисципліні. Українцю належить паралімпійський рекорд - 39,810 с.



Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 90 медалей - 22 золоті, 43 срібні та 25 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.



Паралімпіада-2020



Гребля на байдарці-одиночці, 200 м



Чоловіки. Фінал



1. Сергій Ємельянов (Україна) - 40,355 с.



2. Леонід Крилов (ПКР) - 40,464 с.



3. Роберт Олівер (Великобританія) - 41,268 с.

Нагадаємо, 2 вересня українські легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний здобули золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо.

Плавець Максим Крипак переміг на дистанції 100 м на спині та приніс збірній України 20-те золото Паралімпійських ігор у Токіо.

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