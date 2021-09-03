Український рекордсмен Ємельянов здобув золото на Паралімпіаді-2020
Українець Сергій Ємельянов завоював золото у фіналі Паралімпіади-2020 у веслуванні на байдарці-одиночці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На дистанції 200 м. Сергій Ємельянов показав результат 40,355 с. Він випередив Леоніда Крилова з ПКР та Робірта Олівера з Великобританії.
На Паралімпіаді-2016 Ємельянов також вигравав золото в цій дисципліні. Українцю належить паралімпійський рекорд - 39,810 с.
Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 90 медалей - 22 золоті, 43 срібні та 25 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.
Паралімпіада-2020
Гребля на байдарці-одиночці, 200 м
Чоловіки. Фінал
1. Сергій Ємельянов (Україна) - 40,355 с.
2. Леонід Крилов (ПКР) - 40,464 с.
3. Роберт Олівер (Великобританія) - 41,268 с.
- Нагадаємо, 2 вересня українські легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний здобули золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
- Плавець Максим Крипак переміг на дистанції 100 м на спині та приніс збірній України 20-те золото Паралімпійських ігор у Токіо.
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