Український режисер Колосовський похвалився кліпом для росіянина Діми Білана

Про це Колосовський написав в Instagram.

Український кліпмейкер Леонід Колосовський похвалився, що у 2017 році став автором відеороботи для росіянина Діми Білана на пісню "Держи". На своїй новоствореній робочій сторінці Колосовський вирішив виділити саме роботу з артистом з РФ, які відкрито підтримує Володимира Путіна, тоді як він є режисером кліпів Олі Полякової, Потапа і Насті Каменських, Володимира Дантеса, гурту "Время и Стекло".

Розповідаючи про роботу з Біланом, Колосовський зазначив, що "замовник хотів трохи більше "люксу". Кліп український режисер знімав у Португалії, де мешкає зараз, про що написав у себе в профілі.

"Його знімали в Лісабоні. Відтоді я закохався в це місто. Успіх співпраці Діми Білана зі мною вимірюється переглядами наших кліпів на YouTube. До нашої співпраці перегляди відео цього артиста рідко перевищували 10 мільйонів. Ця конкретна робота, "Держи", має майже 180 мільйонів переглядів, що безперечно зробило і пісню, і відео суперхітом", - написав режисер.

У березні 2023 року Колосовський зняв кліп CHANGES для KALUSH ORCHESTRA.