Український співак Макс Барських вступив до лав ЗСУ та закликав думати, як святкувати перемогу

Про вишкіл та вступ у ЗСУ він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Ну що друзі, всім привіт. Я починаю навчання. Хто б міг собі уявити. Ще місяць тому єдине, що я тримав у своїх руках – це мікрофон. І не тільки... Але зараз час змінюється", - повідомив Макс.



У першому ж коментарі до цього відео він з вернувся з закликом уже думати про перемогу та про те, що робитимемо у мирний час:

"Як святкуємо? Що зробите в першу чергу?".

Нагадаємо, раніше Барських заявив, що готовий пожертвувати своєю кар’єрою заради України і офіційно заборонив використання своєї музики на території Росії.

А нещодавно артист відвідав Львів та виконав пісню, присвячену подіям війни, щоби підтримати біженців.

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