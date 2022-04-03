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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Культура Український співак Макс Барських вступив до лав ЗСУ та закликав думати, як святкувати перемогу

Український співак Макс Барських вступив до лав ЗСУ та закликав думати, як святкувати перемогу

3 квітня, 2022 неділя
17:50
Культура Макс Барских

Артист від початку війни рішуче засудив Росію та допомагав українським біженцям

Про вишкіл та вступ у ЗСУ він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм.

"Ну що друзі, всім привіт. Я починаю навчання. Хто б міг собі уявити. Ще місяць тому єдине, що я тримав у своїх руках – це мікрофон. І не тільки... Але зараз час змінюється", - повідомив Макс.
 

У першому ж коментарі до цього відео він з вернувся з закликом уже думати про перемогу та про те, що робитимемо у мирний час:

"Як святкуємо? Що зробите в першу чергу?".

  • Нагадаємо, раніше Барських заявив, що готовий пожертвувати своєю кар’єрою заради України і офіційно заборонив використання своєї музики на території Росії.
  • А нещодавно артист відвідав Львів та виконав пісню, присвячену подіям війни, щоби підтримати біженців.
 

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війна з Росією
ЗСУ
співак
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