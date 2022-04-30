Український спротив у Херсоні може зруйнувати план Кремля зі створення "народної республіки", – розвідка
Український спротив може зруйнувати план Кремля створити так звану "Херсонську народну республіку" Однак російське керівництво спробує будь-якими методами провести "референдум"
Про це повідомляють у Facebook в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Офіційний представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що президент Росії Володимир Путін буде робити все, щоб будь-якими методами провести "референдум" в Херсонській області.
"Це буде підноситися як одна з перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути Запорізька, Одеська області. Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього Радянського Союзу", – додав він.
У ГУР зазначають, що тактика країни-окупанта на тимчасово окупованих територіях України – це встановлення силовими структурами жорсткого контролю за територією та призначення на посади в органах місцевої влади маріонеток, які будуть виконувати всі вказівки кремля. Проте, за словами представника воєнної розвідки України, зірвати референдум та всі плани окупантів зі створення так званої "ХНР" може спротив і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.
- Зауважимо, росіяни на Херсонщині пробують створити вертикаль влади та призначають своїх "смотрящих". Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що окупанти у Скадовську створили аналог районних державних адміністрацій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе