Український спротив у Херсоні може зруйнувати план Кремля зі створення "народної республіки", – розвідка

Про це повідомляють у Facebook в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Офіційний представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що президент Росії Володимир Путін буде робити все, щоб будь-якими методами провести "референдум" в Херсонській області.

"Це буде підноситися як одна з перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути Запорізька, Одеська області. Це стратегія Путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього Радянського Союзу", – додав він.

У ГУР зазначають, що тактика країни-окупанта на тимчасово окупованих територіях України – це встановлення силовими структурами жорсткого контролю за територією та призначення на посади в органах місцевої влади маріонеток, які будуть виконувати всі вказівки кремля. Проте, за словами представника воєнної розвідки України, зірвати референдум та всі плани окупантів зі створення так званої "ХНР" може спротив і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.