Український спротив виявив десяток російських систем ППО на острові Тузла, - "Атеш"

Про це пише "Атеш".

"Внаслідок багатоденної розвідки нам вдалося виявити точне місце розташування десятків комплексів ППО по периметру острова Тузла та біля в'їзду на керченський міст", - йдеться у повідомленні.

Координати кількох систем:

45.3179536, 36.4921856

45.2627026, 36.5505486

45.2602334, 36.5649472

Зазначається, що окупанти намагаються замаскувати пускові установки та радари, обмежити до них доступ за допомогою військових патрулів.