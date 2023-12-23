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Війна з Росією: хроніка
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Український спротив виявив десяток російських систем ППО на острові Тузла, - "Атеш"

23 грудня, 2023 субота
10:40
Війна з Росією

Партизани руху "Атеш" виявили на тимчасово окупованому острові Тузла точне місце розташування десятків комплексів російської ППО

Про це пише "Атеш".

"Внаслідок багатоденної розвідки нам вдалося виявити точне місце розташування десятків комплексів ППО по периметру острова Тузла та біля в'їзду на керченський міст", - йдеться у повідомленні.

Координати кількох систем:

  • 45.3179536, 36.4921856
  • 45.2627026, 36.5505486
  • 45.2602334, 36.5649472

Зазначається, що окупанти намагаються замаскувати пускові установки та радари, обмежити до них доступ за допомогою військових патрулів.

  • Українські партизани руху "Атеш" біля тимчасово окупованого Сімферополя виявили підприємство, що функціонує, та склади пально-мастильних матеріалів РФ.
Крим
ППО
російська армія
окуповані території
окупанти
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