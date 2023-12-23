Український спротив виявив десяток російських систем ППО на острові Тузла, - "Атеш"
Партизани руху "Атеш" виявили на тимчасово окупованому острові Тузла точне місце розташування десятків комплексів російської ППО
Про це пише "Атеш".
"Внаслідок багатоденної розвідки нам вдалося виявити точне місце розташування десятків комплексів ППО по периметру острова Тузла та біля в'їзду на керченський міст", - йдеться у повідомленні.
Координати кількох систем:
- 45.3179536, 36.4921856
- 45.2627026, 36.5505486
- 45.2602334, 36.5649472
Зазначається, що окупанти намагаються замаскувати пускові установки та радари, обмежити до них доступ за допомогою військових патрулів.
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