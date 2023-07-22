Український супертяж Довбищенко переміг британця Харріса
Український супертяж Костянтин Довбищенко переміг британського боксера Метті Харріса, нокаутувавши суперника у п'ятому раунді
Про це йдеться в інстаграм Довбищенка.
Перший раунд був для українця дуже важким , адже британець дуже сильно тиснув, працював по корпусу і голові. У другому раунді Довбищенко побував у нокдауні.
Проте з часом українець почав працювати активніше, знайшовши підхід до серйозної антропометріі суперника. З четвертого раунду Харріс вже погано захищався і нокаут від Довбищенка здавався неминучим.
І в п’ятій трихвилинці Довбищенко затис суперника біля канатів, пробивав серіями і рефері зупинив дуель.
Таким чином українець виграв перший бій з останніх п’яти, хоч у кожному з них він давав гідну відсіч суперникам.
Відзначимо, що бій відбувся на батьківщині Харріса, у шотландському Едінбурзі.
До цього 31-річний Довбищенко останній бій провів 15 квітня в андеркарді Джо Джойс – Чжан Чжилей, тоді він програв британцю Мойзесу Ітумі рішенням суддів.
- 13 липня український боксер Олександр Усик вдруге зустрівся з британським боксером Даніелем Дюбуа перед поєдинком за звання чемпіона світу і знову здолав його у дуелі поглядів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.34
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе