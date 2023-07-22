Український супертяж Довбищенко переміг британця Харріса

Про це йдеться в інстаграм Довбищенка.

Перший раунд був для українця дуже важким , адже британець дуже сильно тиснув, працював по корпусу і голові. У другому раунді Довбищенко побував у нокдауні.

Проте з часом українець почав працювати активніше, знайшовши підхід до серйозної антропометріі суперника. З четвертого раунду Харріс вже погано захищався і нокаут від Довбищенка здавався неминучим.

І в п’ятій трихвилинці Довбищенко затис суперника біля канатів, пробивав серіями і рефері зупинив дуель.

Таким чином українець виграв перший бій з останніх п’яти, хоч у кожному з них він давав гідну відсіч суперникам.

Відзначимо, що бій відбувся на батьківщині Харріса, у шотландському Едінбурзі.

До цього 31-річний Довбищенко останній бій провів 15 квітня в андеркарді Джо Джойс – Чжан Чжилей, тоді він програв британцю Мойзесу Ітумі рішенням суддів.