Відео оприлюднив Boxing on BT Sport у twitter.

Під час другої дуелі поглядів у Лондоні Усик примусив Дюбуа відвернути очі першим та знову здобув перемогу в традиційній процедурі. Вперше він таким чином "здолав" британця 10 липня у Варшаві.

Поєдинок Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві на Tarczynski Arena, яка вміщує 45 тис. глядачів.

Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Українець також володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Як Усик та Дюбуа провели попередні бої

Олександр Усик провів попередній бій 20 серпня 2022 року та переміг у реванші одноголосним рішенням суддів Ентоні Джошуа. Українець також боксував з британцем у вересня 2021 року та відібрав у нього в Лондоні чемпіонські титули.

Даніель Дюбуа 12 червня 2022 року нокаутував Тревора Браяна зі США та відібрав у нього титул "регулярного" чемпіона світу WBA. У грудні минулого року він переміг технічним нокаутом Кевіна Лерену з ПАР та захистив пояс.