Британський важковаговик переміг нокаутом та став новим чемпіоном WBA, перед боєм пролунав гімн України
Британець Даніель Дюбуа нокаутував Тревора Браяна зі США та відібрав у нього титул "регулярного" чемпіона світу WBA у надважкій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 12 червня у Маямі (США) Дюбуа нокаутував Браяна в поєдинку за титул "регулярного" чемпіона WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в четвертому раунді.
Легендарний американський промоутер Дон Кінг присвятив цей вечір боксу українському народу, безпосередньо перед чемпіонським боєм пролунав національний гімн України.
Найпрестижнішим титулом WBA у надважкій вазі володіє Олександр Усик, якому також належать пояси WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської асоціації). Таким чином, Даніель Дюбуа став претендентом на бій з переможцем реваншу між українцем та британцем Ентоні Джошуа, які мають зустрітися у серпня 2022 року.
- 11 червня японець Наоя Інуе випередив Олександра Усика в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
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