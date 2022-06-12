Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч проти 12 червня у Маямі (США) Дюбуа нокаутував Браяна в поєдинку за титул "регулярного" чемпіона WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в четвертому раунді.

Легендарний американський промоутер Дон Кінг присвятив цей вечір боксу українському народу, безпосередньо перед чемпіонським боєм пролунав національний гімн України.

Найпрестижнішим титулом WBA у надважкій вазі володіє Олександр Усик, якому також належать пояси WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської асоціації). Таким чином, Даніель Дюбуа став претендентом на бій з переможцем реваншу між українцем та британцем Ентоні Джошуа, які мають зустрітися у серпня 2022 року.

.@DynamiteDubois looked to put Trevor Bryan away in the first with those powerful bombs.#BryanDubois



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*not available in UK & IRE pic.twitter.com/OO4IC0o1N6 — FITE (@FiteTV) June 11, 2022

11 червня японець Наоя Інуе випередив Олександра Усика в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

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