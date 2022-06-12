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Британський важковаговик переміг нокаутом та став новим чемпіоном WBA, перед боєм пролунав гімн України

12 червня, 2022 неділя
08:58
Спорт Даніель Дюбуа

Британець Даніель Дюбуа нокаутував Тревора Браяна зі США та відібрав у нього титул "регулярного" чемпіона світу WBA у надважкій вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У ніч проти 12 червня у Маямі (США) Дюбуа нокаутував Браяна в поєдинку за титул "регулярного" чемпіона WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в четвертому раунді.  

Легендарний американський промоутер Дон Кінг присвятив цей вечір боксу українському народу, безпосередньо перед чемпіонським боєм пролунав національний гімн України.

Найпрестижнішим титулом WBA у надважкій вазі володіє Олександр Усик, якому також належать пояси WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської асоціації). Таким чином, Даніель Дюбуа став претендентом на бій з переможцем реваншу між українцем та британцем Ентоні Джошуа, які мають зустрітися у серпня 2022 року.   

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Бокс
Олександр Усик
нокаут
Ентоні Джошуа
Дон Кінг
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