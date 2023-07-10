Відео оприлюднив журналіст Майк Бенсон у twitter.

Перша пресконференція боксерів перед поєдинком відбулася 10 липня у Варшаві. Усик та Дюбуа провели традиційну дуель поглядів. У ній переміг українець - британець першим відвів погляд.

Поєдинок відбудеться 26 серпня у Вроцлаві на Tarczynski Arena, яка вміщує 45 тис. глядачів.

Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Українець також володіє поясами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Як Усик та Дюбуа провели попередні бої

Олександр Усик провів попередній бій 20 серпня 2022 року та переміг у реванші одноголосним рішенням суддів Ентоні Джошуа. Українець також боксував з британцем у вересня 2021 року та відібрав у нього в Лондоні чемпіонські титули.

Даніель Дюбуа 12 червня 2022 року нокаутував Тревора Браяна зі США та відібрав у нього титул "регулярного" чемпіона світу WBA. У грудні минулого року він переміг технічним нокаутом Кевіна Лерену з ПАР та захистив пояс.