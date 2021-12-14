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Український тренер може очолити колишню команду Реброва

14 грудня, 2021 вiвторок
12:55
Спорт Віктор Скрипник

Новим головним тренером угорського "Ференцвароша" може стати українець Віктор Скрипник, який очолює "Зорю"

Про це повідомив журналіст Ендрю Тодос у twitter.  

За його інформацією, Віктор Скрипник може взимку залишити "Зорю". Український тренер потрапив до списку претендентів на посаду нового головного тренера "Ференцвароша", яка звільнилася після відставки австрійця Петера Штегера. 

Зазначається, що Скрипник вже розпочав попередні переговори з клубом з Будапешту.

Контракт тренера із "Зорею" розрахований до літа 2022 року. Він двічі вигравав з луганчанами бронзу чемпіонату України. На зимову перерву в УПЛ команда Скрипника пішла на четвертому місці в турнірній таблиці. 

З 2018 до 2021 року "Ференцварош" тренував інший українець - Сергій Ребров. Клуб під його керівництвом тричі поспіль став чемпіоном Угорщини та після 25-річної перерви вийшов до групового раунду Ліги чемпіонів. 
 

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футбол
трансфери
Зоря
Сергій Ребров
Віктор Скрипник
Ференцварош
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