Тренер клубу УПЛ заявив, що відмовився очолити збірну України після Шевченка
Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник заявив, що відхилив пропозицію очолити збірну України після відставки Андрія Шевченка
Про це Скрипник заявив у інтерв'ю BurBuzz.
За його словами, він отримав пропозицію змінити Шевченка на посаді головного тренера, однак навіть не розглядав її через контрактні зобов'язання перед "Зорею".
"Якщо я буду зараз говорити, що я відмовився, то це буде некоректно щодо цієї справи. По-перше, я на контракті в "Зорі". Я не думаю, що правильно поєднувати роботу в клубі і збірній. Або ти робиш щось одне добре, або вже ні. Це неправильно. На цьому всі дискусії і закінчилися. Я намагаюся професійно відпрацьовувати свій контракт", - сказав Скрипник.
Він додав, що не виключає, що можливість попрацювати з національною командою ще випаде йому у майбутньому.
"Чи буде можливість попрацювати зі збірною в майбутньому? Все може бути - це футбол, і загадувати тут наперед неможливо", - зазначив Скрипник.
Після відставки Андрія Шевченка з посади головного тренера у серпні 2021 року, збірну України очолив Олександр Петраков, який вивів команду до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.
"Зоря" під керівництвом Віктора Скрипника йде четвертою у чемпіонаті України та виступає у Лізі конференцій, де втратила шанси на вихід до плей-офф.
- Нагадаємо, 16 листопада збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла до плей-офф відбору ЧС-2022.
- 17 листопада Українська асоціація футболу призначила Олександра Петракова повноправним головним тренером збірної України.
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