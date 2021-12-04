Тренер клубу УПЛ заявив, що відмовився очолити збірну України після Шевченка

Про це Скрипник заявив у інтерв'ю BurBuzz.

За його словами, він отримав пропозицію змінити Шевченка на посаді головного тренера, однак навіть не розглядав її через контрактні зобов'язання перед "Зорею".

"Якщо я буду зараз говорити, що я відмовився, то це буде некоректно щодо цієї справи. По-перше, я на контракті в "Зорі". Я не думаю, що правильно поєднувати роботу в клубі і збірній. Або ти робиш щось одне добре, або вже ні. Це неправильно. На цьому всі дискусії і закінчилися. Я намагаюся професійно відпрацьовувати свій контракт", - сказав Скрипник.

Він додав, що не виключає, що можливість попрацювати з національною командою ще випаде йому у майбутньому.

"Чи буде можливість попрацювати зі збірною в майбутньому? Все може бути - це футбол, і загадувати тут наперед неможливо", - зазначив Скрипник.

Після відставки Андрія Шевченка з посади головного тренера у серпні 2021 року, збірну України очолив Олександр Петраков, який вивів команду до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

"Зоря" під керівництвом Віктора Скрипника йде четвертою у чемпіонаті України та виступає у Лізі конференцій, де втратила шанси на вихід до плей-офф.

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