Офіційно: Петраков став повноправним головним тренером збірної України з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.



Виконком Української асоціації футболу, засідання якого пройшло сьогодні в столичному Будинку футболу, затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України.



"Я абсолютно переконаний, що Олександр Васильович Петраков своєю роботою та результатами повністю заслужив зміну формального статусу на чолі збірної. У зв’язку із цим, враховуючи рішення Комітету національних збірних команд УАФ, я вношу пропозицію щодо призначення Петракова Олександра Васильовича головним тренером національної збірної команди України з футболу на строк до 30 грудня 2022 року (тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі) з можливістю пролонгації за згодою сторін до 30 липня 2024 року", - сказав на засіданні президент УАФ Андрій Павелко.



64-річний Олександр Петраков став в.о. головного тренера збірної України після того, як Андрій Шевченко покинув національну команду влітку.



Під керівництвом Петракова збірна України провела сім матчів, де здобула дві перемоги і п'ять нічийних результатів.

У кваліфікації ЧС-2022 Україна фінішувала у групі D на другому місці та вийшла до плей-офф. Суперниками збірної України там можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року.

Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.

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