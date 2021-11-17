Офіційно: Петраков став повноправним головним тренером збірної України з футболу
Українська асоціація футболу призначила Олександра Петракова повноправним головним тренером збірної України
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Виконком Української асоціації футболу, засідання якого пройшло сьогодні в столичному Будинку футболу, затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України.
"Я абсолютно переконаний, що Олександр Васильович Петраков своєю роботою та результатами повністю заслужив зміну формального статусу на чолі збірної. У зв’язку із цим, враховуючи рішення Комітету національних збірних команд УАФ, я вношу пропозицію щодо призначення Петракова Олександра Васильовича головним тренером національної збірної команди України з футболу на строк до 30 грудня 2022 року (тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі) з можливістю пролонгації за згодою сторін до 30 липня 2024 року", - сказав на засіданні президент УАФ Андрій Павелко.
64-річний Олександр Петраков став в.о. головного тренера збірної України після того, як Андрій Шевченко покинув національну команду влітку.
Під керівництвом Петракова збірна України провела сім матчів, де здобула дві перемоги і п'ять нічийних результатів.
У кваліфікації ЧС-2022 Україна фінішувала у групі D на другому місці та вийшла до плей-офф. Суперниками збірної України там можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року.
Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.
- Нагадаємо, 16 листопада збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла до плей-офф відбору ЧС-2022.
- Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що наша команда переможе будь-якого суперника у стикових матчах та вийде до фінальної частини чемпіонату світу з футболу.
- 17 листопада півзахисник збірної України Олександр Зінченко опублікував фото емоційного святкування перемоги над Боснією і Герцеговиною у відбірковому матчі чемпіонату світу з футболу.
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