Петраков зробив зухвалу заяву після виходу збірної України до плей-офф відбору ЧС-2022

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Після перемоги збірної України над Боснією і Герцеговиною (2:0) у вирішальному матчі групового раунду кваліфікації, тренер запевнив, що наші футболісти у плей-офф нікого не бояться.

"Ми дуже задоволені. Але ми виконали лише 50 відсотків завдання. Попереду — жеребкування, плей-офф. Ми не боїмося нікого, це однозначно. Гратимемо, хочемо пробитися на чемпіонат світу. Хто б нам не дістався, думаю, ми його обіграємо та поїдемо до Катару", - сказав Петраков.

Суперниками збірної України у плей-офф можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року. Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких і здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.

16 листопада у 10-му турі кваліфікації ЧС-2022 збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла до плей-офф відбору.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb