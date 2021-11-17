Петраков зробив зухвалу заяву після виходу збірної України до плей-офф відбору ЧС-2022
Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що наша команда переможе будь-якого суперника у стикових матчах та вийде до фінальної частини чемпіонату світу з футболу
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Після перемоги збірної України над Боснією і Герцеговиною (2:0) у вирішальному матчі групового раунду кваліфікації, тренер запевнив, що наші футболісти у плей-офф нікого не бояться.
"Ми дуже задоволені. Але ми виконали лише 50 відсотків завдання. Попереду — жеребкування, плей-офф. Ми не боїмося нікого, це однозначно. Гратимемо, хочемо пробитися на чемпіонат світу. Хто б нам не дістався, думаю, ми його обіграємо та поїдемо до Катару", - сказав Петраков.
Суперниками збірної України у плей-офф можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року. Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких і здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.
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16 листопада у 10-му турі кваліфікації ЧС-2022 збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла до плей-офф відбору.
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