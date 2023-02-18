Український важковаговик програв нокаутом у бою за титул WBO

Відео оприлюднив BT Sport у twitter.

У ніч проти суботи 18 лютого у Лондоні Безус програв Аделеє технічним нокаутом у другому раунді в поєдинку за вакантний титул чемпіона Європи за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації). Українець двічі підіймався після нокдаунів, але британець продовжував домінувати та змусив рефері зупинити бій.

Для Безуса ця поразка стала першою у кар'єрі.