Український важковаговик програв нокаутом у бою за титул WBO
Український боксер Дмитро Безус програв нокаутом британцю Девіду Аделеє у бою за звання чемпіона Європи за версією WBO
Відео оприлюднив BT Sport у twitter.
У ніч проти суботи 18 лютого у Лондоні Безус програв Аделеє технічним нокаутом у другому раунді в поєдинку за вакантний титул чемпіона Європи за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації). Українець двічі підіймався після нокдаунів, але британець продовжував домінувати та змусив рефері зупинити бій.
Для Безуса ця поразка стала першою у кар'єрі.
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12 лютого українець Віктор Вихрист поступився технічним нокаутом кубинцю Леньєру Перо та зазнав першої поразки у кар'єрі серед професіоналів.
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