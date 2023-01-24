Про це повідомляє BoxingScene.

Бій відбудеться 11 лютого в американському місті Сан-Антоніо. Вихрист виграв серед професіоналів усі 11 боїв. Перо здобув 8 перемог та також не має жодної поразки.

Українець у двох попередніх боях переміг американських ветеранів. У серпні він здолав за очками американця Кевіна Джонсона, який бився проти чемпіонів світу - українцем Віталієм Кличком та британцем Тайсоном Ф'юрі. В грудні Віктор Вихрист здолав Франкліна Лоуренса, який свого часу боксував проти іншого чемпіона світу - Енді Руїса зі США.

28 серпня 2022 року Віктор Вихрист переміг за очками Кевіна Джонсона, а 18 грудня здолав одноголосним рішенням суддів іншого американця - Франкліна Лоуренса.

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