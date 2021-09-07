Український воротар "Реалу" Лунін одужав після коронавірусу

Про це повідомляє Madrid Xtra.



Лунін заразився коронавірусів наприкінці серпня і провів два тижні на самоізоляції. Сьогодні, 7 вересня, український голкіпер відновив тренування з "Реалом".



22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році, але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".



Також Лунін зіграв 6 матчів за національну команду України.

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