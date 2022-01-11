Український закордонний паспорт посів 35 місце у світовому рейтингу Henley & Partners

Про це свідчать дані на сайті Henley & Partners.

Перше місце розділили паспорти двох країн - Японії та Сінгапуру, їм доступні 192 безвізових напрямки. На другому місці Німеччина та Південна Корея, яким доступні без візи 190 напрямки.

Третє місце посіли Фінляндія, Італія, Люксембург та Іспанія, громадяни з цими паспортами можуть без візи в'їжджати до 189 країн світу.

Україна цьогоріч посіла 35 місце і розділила його з Парагваєм. Подорожувати за таким паспортом без візи можна у 141 країну. На цьому місці український закордонний паспорт перебуває із квітня 2021 року.





Водночас український паспорт обійшов російський на 11 позицій: РФ посіла 46 місце в рейтингу.



У п'ятірку найгірших документів увійшли паспорти Афганістану (26 безвізових напрямків), Іраку (28), Сирії (29), Пакистану (31) та Ємену (33).

У компанії зазначають, що з моменту створення індексу 17 років тому цьогоріч зафіксували найбільший розрив між країнами у можливостях безвізових подорожей. У перших в рейтингу Японії та Сінгапуру на 166 безвізових напрямків більше, аніж в останнього в індексі Афганістану.



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