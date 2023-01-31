Український застосунок BetterMe отримав престижну міжнародну нагороду

Про це йдеться на сайті конкурсу.

The Best Mobile App Awards щорічно обирає найкращі мобільні застосунки для iPhone, iPad, Android та Windows Phone. Премія існує з 2012 року.

Цьогоріч нагороду отримав застосунок з програмами для тренувань від української компанії BetterMe — BetterMe: Health Coaching. Він став кращим у категорії Health & Fitness.

BetterMe — українська продуктова компанія, яка розробляє мобільні застосунки та продукцію для здорового способу життя. Засновниця — Вікторія Рєпа.

Як йдеться в описі застосунку на сайті премії, BetterMe: Health Coaching — це комплексне рішення, яке пропонує персоналізовані плани тренувань і харчування, які підтримують справжні тренери, а також комплексне рішення для відстеження та когнітивну терапію.

Організатори зазначають, що понад 110 мільйонів людей у всьому світі скористались українським застосунком. Додаток доступний у всьому світі 19 мовами. У додатку BetterMe: Health Coaching користувачі знайдуть все необхідне для вдосконалення своїх звичок і побудови здорового способу життя:

бібліотека тренувань для початківців і професіоналів, це можуть бути літні люди, вагітні жінки, люди, які користуються інвалідними візками, сім'ї тощо;

різноманітні плани харчування, такі як кето, веганський, вегетаріанський, з непереносимістю лактози, палео, пескетаріанський, діабетичний тощо;

спосіб періодичного голодування;

трекери води та калорій;

наша програма зміни стилю життя, створена тренерами з психічного здоров'я.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb