Український застосунок BetterMe отримав престижну міжнародну нагороду
Українська BetterMe отримала міжнародну нагороду The Best Mobile App of The Year 2022 у категорії Health & Fitness
Про це йдеться на сайті конкурсу.
The Best Mobile App Awards щорічно обирає найкращі мобільні застосунки для iPhone, iPad, Android та Windows Phone. Премія існує з 2012 року.
Цьогоріч нагороду отримав застосунок з програмами для тренувань від української компанії BetterMe — BetterMe: Health Coaching. Він став кращим у категорії Health & Fitness.
BetterMe — українська продуктова компанія, яка розробляє мобільні застосунки та продукцію для здорового способу життя. Засновниця — Вікторія Рєпа.
Як йдеться в описі застосунку на сайті премії, BetterMe: Health Coaching — це комплексне рішення, яке пропонує персоналізовані плани тренувань і харчування, які підтримують справжні тренери, а також комплексне рішення для відстеження та когнітивну терапію.
Організатори зазначають, що понад 110 мільйонів людей у всьому світі скористались українським застосунком. Додаток доступний у всьому світі 19 мовами. У додатку BetterMe: Health Coaching користувачі знайдуть все необхідне для вдосконалення своїх звичок і побудови здорового способу життя:
- бібліотека тренувань для початківців і професіоналів, це можуть бути літні люди, вагітні жінки, люди, які користуються інвалідними візками, сім'ї тощо;
- різноманітні плани харчування, такі як кето, веганський, вегетаріанський, з непереносимістю лактози, палео, пескетаріанський, діабетичний тощо;
- спосіб періодичного голодування;
- трекери води та калорій;
- наша програма зміни стилю життя, створена тренерами з психічного здоров'я.
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