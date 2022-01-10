Український застосунок Headway увійшов до топ-3 освітніх додатків у США
Український застосунок Headway увійшов до топ-3 освітніх додатків у США та п‘ятірки найбільш завантажуваних в App Store у категорії “Освіта”
Про це повідомили в команді стартапу Headway.
Headway — це освітній застосунок, що допомагає людям з усього світу розвиватися через лаконічні (bite-sized) форми контенту. У ньому зібрані понад тисяча самарі нон-фікшн бестселерів книг та більш ніж 13 тисяч карток з інсайтами із них.
Додаток Headway запустив у січні 2019 року однойменний EdTech стартап.
У 2020 застосунок став світовим лідером із завантажень у ніші саммарі книг і весь наступний рік залишався в топі. До кінця 2021 року Headway завантажили понад 9 млн людей зі 140+ країн.
Сьогодні Headway входить до топ-25 освітніх додатків світу за рівнем виручки. У 2021 команда стартапу зросла вчетверо.
У 2021 році він увійшов до трійки лідерів безкоштовних додатків та до п’ятірки найбільш завантажуваних в App Store у категорії “Освіта”. Загалом у цій категорії магазину Apple представлено понад 500 тисяч додатків.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.38
Купівля 27.38Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.82Продаж 31.27
- Актуальне
- Важливе