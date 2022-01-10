Український застосунок Headway увійшов до топ-3 освітніх додатків у США

Про це повідомили в команді стартапу Headway.



Headway — це освітній застосунок, що допомагає людям з усього світу розвиватися через лаконічні (bite-sized) форми контенту. У ньому зібрані понад тисяча самарі нон-фікшн бестселерів книг та більш ніж 13 тисяч карток з інсайтами із них.



Додаток Headway запустив у січні 2019 року однойменний EdTech стартап.



У 2020 застосунок став світовим лідером із завантажень у ніші саммарі книг і весь наступний рік залишався в топі. До кінця 2021 року Headway завантажили понад 9 млн людей зі 140+ країн.



Сьогодні Headway входить до топ-25 освітніх додатків світу за рівнем виручки. У 2021 команда стартапу зросла вчетверо.



У 2021 році він увійшов до трійки лідерів безкоштовних додатків та до п’ятірки найбільш завантажуваних в App Store у категорії “Освіта”. Загалом у цій категорії магазину Apple представлено понад 500 тисяч додатків.

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