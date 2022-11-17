Українці через Дію придбали військових облігацій на 142 млн грн

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Українці вже придбали 142 тисячі військових облігацій через Дію. Це майже 142 мільйони гривень, які працюють на перемогу України. У лідерах – Херсон, Донецьк та Мелітополь. Нещодавно розпродали дві облігації – Луганськ та Крим. Додали два міста – Енергодар та Бердянськ", – сказав міністр.

Федоров додав, що купуючи ОВДП, українці не сплачують комісію за платіж, податок з отриманого доходу та додаткову комісію продавцю.

"Саме з бюджету виплачується заробітна плата військовим, вчителям та медикам. Купується зброя, техніка, медикаменти, каски та броніки для ЗСУ. Працюють підприємства та виплачують пенсії, соціальні виплати. Для того, щоб ми могли гідно тримати оборону, а ЗСУ деокуповувати міста, економіка має працювати. Кошти мають працювати", – додав міністр.

31 липня Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

16 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію.

Станом на 6 жовтня українці у Дії за три дні придбали військові облігації на суму 25 млн гривень.

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