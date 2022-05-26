Про це пише California Breaking News.

Станом на понеділок, 23 травня, в Норвегії зареєстрували 17 038 шукачів притулку з України. Минулого тижня щодня надходило в середньому 59 заяв.

Ян-Поль Брекке є експертом у сфері міграції та інтеграції. За словами дослідника, є кілька пояснень тому, що потік біженців до Норвегії не такий великий, як вважали спочатку.

Перше пов’язано з тим, що більшість біженців подались у сусідні з Україною країни.

"Природно, що вони звертаються там, де вже знають когось або мають сім’ю", -, каже Брекке. Для порівняння, до війни в Норвегії проживало відносно небагато українців.

Інший момент – в українців не було бажання мігрувати. Експерт зазначив, що хоч українці змушені були тікати та хочуть якомога швидше повернутися додому, а Норвегія розташована далі від України.

"Українці не відмовилися від своєї Батьківщини. Вони хочуть повернутися додому і відбудувати її", - каже він.

Він додав, що у ситуації коли війна надалі буде зосереджуватись на Сході України, то повернеться ще більше людей.

Наразі в країні очікують 45 000 українських біженців, якщо війна загостриться і триватиме впродовж цього року.

МВС і організація Norwegian People’s Aid співпрацюватимуть для розмінування деокупованих територій України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb