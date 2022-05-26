Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

"Питання гуманітарного розмінування деокупованих територій є одним з пріоритетних напрямків діяльності органів системи МВС України. Враховуючи масштаби уражених площ, орієнтовний термін розмінування складатиме приблизно 5-7 років. У звʼязку з цим існує нагальна потреба у залученні міжнародної допомоги - спеціальному піротехнічному обладнанні, направленні спеціалістів-вибухотехніків", - пояснила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

Зважаючи на необхідність гуманітарного розмінування України МВС домовилося про співпрацю з Norwegian People’s Aid (NPA), яка відкриває своє представництво в країні.

"NPA - міжнародна організація, яка працює в Норвегії та більш ніж у 30 країнах світу, основною метою якої є надання постконфліктної допомоги у відбудові та гуманітарної допомоги під час конфліктів. Міжнародна діяльність NPA охоплює три основні сфери: протимінна діяльність і роззброєння, розвиток та гуманітарна допомога. В контексті протимінної діяльності, організція спеціалізується, зокрема, на підготовці кінологів-рятувальників та тренуванні собак-міношукачів, які довели свою ефективність під час розмінування територій в Іраку, Камбоджі, Боснії та Герцеговині", - зауважив представник Norwegian People’s Aid Альберто Серра.

Мері Акопян також розповіла норвежцям про Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування в МВС для координації роботи органів і підрозділів, а також міжнародних та вітчизняних організацій.

Хорватія також допоможе з розмінуванням деокупованих територій України.

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