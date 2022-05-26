Норвегія допоможе розміновувати території України
МВС і організація Norwegian People’s Aid співпрацюватимуть для розмінування деокупованих територій України
Про це повідомили у пресслужбі МВС України.
"Питання гуманітарного розмінування деокупованих територій є одним з пріоритетних напрямків діяльності органів системи МВС України. Враховуючи масштаби уражених площ, орієнтовний термін розмінування складатиме приблизно 5-7 років. У звʼязку з цим існує нагальна потреба у залученні міжнародної допомоги - спеціальному піротехнічному обладнанні, направленні спеціалістів-вибухотехніків", - пояснила заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.
Зважаючи на необхідність гуманітарного розмінування України МВС домовилося про співпрацю з Norwegian People’s Aid (NPA), яка відкриває своє представництво в країні.
"NPA - міжнародна організація, яка працює в Норвегії та більш ніж у 30 країнах світу, основною метою якої є надання постконфліктної допомоги у відбудові та гуманітарної допомоги під час конфліктів. Міжнародна діяльність NPA охоплює три основні сфери: протимінна діяльність і роззброєння, розвиток та гуманітарна допомога. В контексті протимінної діяльності, організція спеціалізується, зокрема, на підготовці кінологів-рятувальників та тренуванні собак-міношукачів, які довели свою ефективність під час розмінування територій в Іраку, Камбоджі, Боснії та Герцеговині", - зауважив представник Norwegian People’s Aid Альберто Серра.
Мері Акопян також розповіла норвежцям про Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування в МВС для координації роботи органів і підрозділів, а також міжнародних та вітчизняних організацій.
- Хорватія також допоможе з розмінуванням деокупованих територій України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.22
Купівля 34.22Продаж 35.79
-
EUR
Купівля 36.08Продаж 38.06
- Актуальне
- Важливе