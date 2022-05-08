Хорватія допоможе Україні з розмінуванням деокупованих територій

Про це повідомив урядовий портал.

Прем’єр-міністри України й Хорватії Денис Шмигаль і Андрей Пленкович зустрілися в Києві 8 травня. Очільник українського уряду назвав візит хорватського колеги під час повномасштабної війни РФ проти України мужнім виявом солідарності та підтримки українського народу.

"Хорватія має унікальний досвід у проведенні розмінування звільнених територій. Вже зараз для відновлення окремих регіонів України нам потрібне спеціальне обладнання й техніка. Наші експерти розпочали переговори з цього питання", - наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, Хорватія з власного нещодавнього досвіду розуміє біль і звитягу українців, а Україна відчуває особливе ставлення й підтримку з боку хорватського народу, який через війну виборов свою незалежність. Денис Шмигаль подякував хорватам за гуманітарну, фінансову й оборонну підтримку.

Також прем’єр міністр зауважив, що країна є одним із драйверів вступу України до ЄС, і нагадав, що найближчим часом буде завершено заповнення другої частини опитувальника для отримання статусу кандидата. Крім того, Денис Шмигаль і Андрей Пленткович обговорили співпрацю в межах розслідування Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів Росії в Україні.

Український прем’єр повідомив хорватському про спеціальний адміністративний рахунок, створений МВФ, через який можна фінансово підтримати відновлення України. Денис Шмигаль також запропонував виділити Україні частину коштів, отриманих Хорватією після останнього перерозподілу МВФ.

Андрій Пленткович зауважив, що його країна й надалі допомагатиме Україні, а на знак солідарності хорватське посольство з 8 травня відновлює роботу в Києві.

Станом на 17 квітня Хорватія прихистила понад 14 тис. українських біженців з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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