English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Хорватія допоможе Україні з розмінуванням деокупованих територій

Хорватія допоможе Україні з розмінуванням деокупованих територій

8 травня, 2022 неділя
16:39
війна з Росією піротехник розмінування ДСНС мінер

Хорватія надасть Україні обладнання й техніку для розмінування звільнених від росіян територій

Про це повідомив урядовий портал.

Прем’єр-міністри України й Хорватії Денис Шмигаль і Андрей Пленкович зустрілися в Києві 8 травня. Очільник українського уряду назвав візит хорватського колеги під час повномасштабної війни РФ проти України мужнім виявом солідарності та підтримки українського народу.

"Хорватія має унікальний досвід у проведенні розмінування звільнених територій. Вже зараз для відновлення окремих регіонів України нам потрібне спеціальне обладнання й техніка. Наші експерти розпочали переговори з цього питання", - наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, Хорватія з власного нещодавнього досвіду розуміє біль і звитягу українців, а Україна відчуває особливе ставлення й підтримку з боку хорватського народу, який через війну виборов свою незалежність. Денис Шмигаль подякував хорватам за гуманітарну, фінансову й оборонну підтримку.

Також прем’єр міністр зауважив, що країна є одним із драйверів вступу України до ЄС, і нагадав, що найближчим часом буде завершено заповнення другої частини опитувальника для отримання статусу кандидата. Крім того, Денис Шмигаль і Андрей Пленткович обговорили співпрацю в межах розслідування Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів Росії в Україні. 

Український прем’єр повідомив хорватському про спеціальний адміністративний рахунок, створений МВФ, через який можна фінансово підтримати відновлення України. Денис Шмигаль також запропонував виділити Україні частину коштів, отриманих Хорватією після останнього перерозподілу МВФ.

Андрій Пленткович зауважив, що його країна й надалі допомагатиме Україні, а на знак солідарності хорватське посольство з 8 травня відновлює роботу в Києві.

  • Станом на 17 квітня Хорватія прихистила понад 14 тис. українських біженців з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Хорватія
розмінування
Читайте також:
Микола Княжицький
7 травня, 2022 субота
Влада обурюється, що у Німеччині забороняють наші прапори, а сама відмовляється відзначати День перемоги над нацизмом 8 травня, - Княжицький
Азовсталь
7 травня, 2022 субота
У спробах зупинити контрнаступ ЗСУ, росіяни підірвали три мости на Харківщині, у Маріуполі продовжується штурм "Азовсталі", - Генштаб
Микола Княжицький
7 травня, 2022 субота
Бійців Територіальної оборони треба навчити й забезпечити усім необхідним, а не просто кидати під "гради", - Микола Княжицький
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.34
    Купівля 31.34
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
8 травня
16:23
Віталій Миколенко
Українець Миколенко забив дебютний гол в чемпіонаті Англії
16:22
Частина збитого ЗСУ безпілотника Росії
У небі над Одещиною українські військові знищили російські безпілотник-розвідник і крилату ракету
16:17
США
Перша леді США побувала в Ужгороді та відвідала переселенців
16:00
Руслан Малиновський (праворуч)
Гольовий пас Малиновського допоміг "Аталанті" перемогти команду Коваленка в чемпіонаті Італії
15:56
Полк "Азов" не може підтвердити інформацію про евакуацію з Азовсталі всього мирного населення
15:55
На командира "Азову" виходили політики й звинувачували, що ми їм заважаємо евакуйовувати цивільних, - заступник командира Паламар
15:53
Ілля Самойленко, Азовсталь
У "Азову" є зв’язок із командуванням, їхній наказ - тримати оборону
15:46
Ексклюзив
росія солдати
Війна ще не виграна: не варто нехтувати рішучістю Росії, яка готова максимально закидати нас мʼясом і технікою, - військовий експерт Тарас Чмут
15:39
Ілля Самойленко, Азовсталь
Полон для "Азову" є неприйнятним, бо це занадто великий подарунок ворогу. Заява захисників Маріуполя
15:28
Ексклюзив
Донеччина обстріл
Окупанти на Донеччині застосували заборонені фосфорні боєприпаси, - речниця Донецької ОВА
15:19
Іскандер М
Росія стягує ракетно-зенітні сили на північ тимчасово окупованого Криму, - "Схеми"
15:17
Ексклюзив
ЗСУ
Максим Розумний: Коли закінчиться ця війна?
15:13
У Маріуполі росіянами знищено 25 тис. українців, переважно цивільних. Ми ліквідували 2,5 тис. рашистів, - "Азов"
15:04
водопостачання
Ворог поцілив у Попаснянський водоканал, без води залишився 1 млн людей
15:00
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Штайнмаєр назвав заяви Путіна про фашизм та денацифікацію в Україні наругою над історією
14:57
Ексклюзив
окупанти
60 тис. військових РФ з Сирії, які зайдуть в Україну, вийдуть звідси такою ж кількістю загиблих, - військовий експерт Тарас Чмут
14:51
Ексклюзив
Азовсталь Маріуполь
Світ повинен врятувати наших хлопців в Маріуполі, бо інакше надії на світле майбутнє не буде, - дружина нацгвардійця, який захищає Маріуполь
14:49
касетні снаряди
На Дніпропетровщині 12-річний хлопчик загинув від детонації боєприпаса від касетного снаряду
14:39
Донбас
В Україні кількість УБД і сімей загиблих може зрости до 5 мільйонів, - міністерка у справах ветеранів Лапутіна
14:37
Ілля Самойленко, Азовсталь
Влада роками заважала нам готуватися до оборони України та до оборони Маріуполя, - офіцер штабу захисників Азовсталі
14:32
Боно та Едж з U2 грають на станції Хрещатик
Лідери культового гурту U2 Боно та Едж виступили на станції метро "Хрещатик" у Києві
14:03
Окупанти вивозять олію з заводу на тимчасово окупованій території Запорізької області, – Денісова
14:00
Тайвань ввів контроль над експортом технологій до Білорусі через війну в Україні, - Reuters
13:56
путін путлер
Знахабнів остаточно: Путін цинічно "привітав" український народ з 9 травня
13:53
КрАЗ
КрАЗ на ракетному паливі: головні колеса української армії
13:43
Донеччина
На Донеччині за добу окупанти обстріляли 19 населених пунктів з авіації, ракетних установок, "смерчів", танків і важкої артилерії
13:38
Суботній ракетний обстріл пошкодив 252 квартири в Одесі
13:37
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
80% українців не хочуть відзначати 9 травня як День перемоги, - нардеп В'ятрович
13:24
Лисичанськ та Сєвєродонецьк знеструмлені внаслідок ворожого авіаудару
13:19
газопровод
Єврокомісія розробила план дій на випадок припинення газопостачання з Росії, - El Pais
13:14
Шлакова гора Азовсталь
У Маріуполі армія РФ облаштовує снайперські позиції під час режиму тиші
13:11
Байден і Трюдо зобов’язалися надавати постійну економічну, безпекову та гуманітарну підтримку Україні
13:02
Ексклюзив
окупанти рф
Ворог стягує великі сили на Харківщину та намагається прорватись в напрямку Барвінкове, - боєць "Легіону Свободи"
12:48
СБУ
"Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд": СБУ перехопила розмову окупанта із Херсонщини
12:46
Петро Порошенко
Петро Порошенко: путінська Росія сьогодні - це як гітлерівська Німеччина 80 років тому, а Путін - те ж саме, що Гітлер
12:45
гроші
Літні люди та люди з інвалідністю під час війни можуть отримати соцпослуги екстрено, - Мінсоц
12:42
Бербель Бас
До Києва прибула президентка німецького Бундестагу
12:30
колаборантка
На Харківщині затримали депутатку сільради, яка "зливала" інформацію про місцевих та їхні домівки
12:10
день пам'яти і примирення
Сьогодні День пам’яті та примирення, присвячений вшануванню жертв Другої світової війни
11:59
Ілон Маск
Очільник "Роскосмосу" Рогозін пригрозив Маску через розгортання мережі Starlink в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV