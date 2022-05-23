Українці можуть одночасно оформити ІD-картку та закордонний паспорт: куди звертатися
З 23 травня запрацювала послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта
Про це повідомило Мінстерство внутрішніх справ у телеграм.
"Відсьогодні можна отримати послугу одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта", – заначило міністерство, але додає, що через військовий стан можливі затримки.
У МВС уточнили, що послугою можна скористатися, по-перше, для оформлення ID-картки вперше в 14 років, а по-друге – у разі втрати документів чи їх обміну у зв‘язку із зміною персональних даних.
Оформити ID-картку та закордонний паспорт можна у підрозділах Державної міграційної служби, центрі обслуговування "Паспортний сервіс" або у ЦНАП.
Якщо документ оформлюється в 14 років, сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта. В іншому ж разі оформлення таких документів протягом 20 робочих днів коштуватиме 1105 грн, за сім робочих днів – 1583 грн.
- Нагадаємо, У ЦНАП можна зареєструвати вживане авто.
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