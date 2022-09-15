Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Як йдеться у повідомленні, дорожчі види м'ясної продукції українці заміщують доступнішими.

"Наразі ми спостерігаємо, що між видами продукції є певне заміщення: дорожчі види продукції заміщують доступніші. Половина з 2 млн тонн загального фонду споживання м’яса – це птиця, свинина становить 37% фонду споживання, яловичина – 13%", - наголосила начальниця управління тваринництва та племінної справи Мінагрополітики Олена Дадус.

На сьогодні фонд споживання м’яса й м’ясопродуктів цілком забезпечує потреби внутрішнього ринку й має можливості забезпечувати експортний попит.

"Це переважно за рахунок м’яса птиці. Споживання на душу населення забезпечується на рівні 52 кг м’яса на одну людину на рік. Цей показник порівнянний з минулим роком в довоєнний час", - сказала Дадус.

Зазначається, що на сьогодні в Україні за спостереженнями експертів та інформацією учасників ринку переробні підприємства переорієнтовуються – збільшують частку у готовій продукції м’яса птиці, зокрема це стосується м’ясних консервів.

"Наразі є кілька завдань для переробної галузі – забезпечити внутрішній ринок, надати населенню України можливість споживати в достатній кількості й за доступною ціною продукцію, в тому числі і м’ясну. Переробний бізнес зацікавлений у виході на зовнішні ринки. Є попит на українську продукцію і можливості її постачати", - сказала Дадус.

Раніше повідомлялося, що попри війну й проблеми з логістикою, експорт молочної продукції досяг торішнього рівня та становить 59,4 тис. тонн.

Урожай приблизно у 50 млн тонн зернових очікують в Україні цього року. Це вдвічі менше, ніж у 2021 році, утім цього достатньо.

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